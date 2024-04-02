02 апреля 2024, 10:24

Детскую поликлинику откроют в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

ГК Гранель
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Детскую поликлинику на 95 посещений в смену откроют в жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном. Возведением объекта занялась ГК «Гранель». На данный момент уже утвержден проект оснащения медицинским оборудованием, сообщили в Минжилполитики Московской области.

Согласно проекту, поликлинику поделят на три функциональные зоны - лечебно-профилактическую, служебно-бытовую и общего пользования. Для лечения маленьких пациентов будут работать кабинеты неотложной помощи, педиатра, ортопеда и других специалистов.

Медучреждение откроют в третьем квартале 2024 года. Застройщик полностью оснастит поликлинику современным оборудованием и мебелью, после чего передаст объект в муниципальную собственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Поликлиники
02 апреля 2024, 10:19
Клещи активизировались в Подмосковье
Фото: Ульянов А.И.
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Сезон клещей начался в Подмосковье. Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило жителей об активизации кровососущих.

«Клещи становятся активными, когда температура воздуха поднимается выше 10 градусов. Они выходят из зимней спячки и начинают искать потенциальных жертв, которыми в основном являются животные. Могут паразитировать и на человеке», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Чаще всего клещей можно встретить во влажных и тенистых местах. Их много в поле и в лесу, встречаются также в парках и садах. Насекомые могут переносить такие инфекции как боррелиоз и клещевой энцефалит, поэтому важно принимать меры предосторожности во время прогулок.

Защититься от укуса помогут правильная закрытая одежда, репелленты и бдительность. После прогулки важно тщательно осмотреть себя, принять душ. Чтобы убить клещей, вещи нужно стирать при высокой температуре.

Если клещ все-таки укусил, осторожно удалите его с помощью пинцета, стараясь не повредить тело насекомого и не допустить попадания содержимого в кровь.

Ранее стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Жители выбирали символ региона с помощью интернет-голосования, которое проводилось с 13 по 31 марта.

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Природа Собаки Животные Экология
02 апреля 2024, 10:16
Финал соревнований «Чудо-шашки» прошел в Щелкове
Unsplash
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Областной финал соревнований «Чудо-шашки» прошел в Щелкове. В этом году в спорткомплексе «Подмосковье» собрались 30 команд-победителей из школ региона.

Турнир «Чудо-шашки» проводятся ежегодно с 1966 года. В соревнованиях участвуют команды из двух юношей и двух девушек не старше 14 лет.

«Шашки - это патриотическое воспитание, потому что у нас с русскими шашками связана история страны. Девиз „Только вперед“, потому что шашками ходят так, стимулирует молодых людей не останавливаться», - сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

По итогам турнира 1-е место заняла команда из Щелкова. Теперь ребята будут представлять Подмосковье на всероссийском первенстве, а их наставники из числа школьных учителей пройдут бесплатное обучение на инструктора по шашкам.

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Школьники Щелково
02 апреля 2024, 10:05
Около 300 сотрудников и 100 машин подготовили к сезону половодья в Коломне
Телеканал «360»
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Уровень воды в Москве-реке ежедневно увеличивается на 15-20 сантиметров. При этом эксперты не прогнозируют подъем воды до критической отметки. Однако городские службы в Коломне подготовились к половодью: привлечены специалисты и техника, проведена проверка гидротехнических сооружений.

Сегодня на борьбу с паводком в Коломне готовы выйти 280 человек и более 100 машин. В первую очередь специалисты проверили все гидротехнические сооружения на безопасный пропуск воды. В рабочем состоянии и система оповещения населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Мониторинг подъема воды ведется круглосуточно. На сегодняшний день нет угрозы подтопления домов, дорог и сельхозугодий.

Подъем воды пока сказался только на работе наплывных мостов. В Коломне развели Митяевский и Бобреневкий мосты, а в Озерах - мост через реку Ока. Ограничения снимут после нормализации уровня воды.

«Уровень снега за весь период зимы был 70 сантиметров при стандартных 25-ти, так что ожидается подъем воды сильнее обычного, но не критически», - отметил начальник отдела ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации городского округа Коломна Рамико Кварацхелия.

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Коломна Паводки Дороги
02 апреля 2024, 10:00
Свыше 400 спортсменов приняли участие в первенстве России по синхронному плаванию
СШОР по водным видам спорта
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Свыше 400 спортсменов приняли участие в первенстве России по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет в Чехове. Представители региона выиграли четыре бронзовые медали и два призовых места в командном зачете.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в турнире участвовали 36 команд из 19 регионов России. Награды разыграли в дисциплинах фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби.

Бронзу в личном зачете и второе место в региональном зачете выиграл дуэт Маргариты Ковалевой и Ульяны Шиковой. Третье место также заняли Вероника Ткаченко и Савелий Метельков. В результате команда Подмосковья стала бронзовым призером в дисциплине «группа».

Соревнования прошли в Чехове с 25 по 30 марта на базе ДС «Олимпийский».

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Спортсмены Чехов

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