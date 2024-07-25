Детскую поликлинику на улице Мира в Чехове построят в 2025 году

По словам старшего производителя работ генерального подрядчика ООО «Техноконцепт» Дениса Коваленко, на данный момент строительство завершено на 12%. Поликлиника - социально значимый для всего округа объект, так как с ростом населения увеличивается спрос на услуги детских врачей.

«Сейчас производим монолитные работы по возведению второго этажа, вынос инженерных сетей из пятна застройки. Задействовано около 60 рабочих и две единицы спецтехники. Все необходимые материалы закуплены и находятся на стройплощадке», - отметил Коваленко.

Новое медучреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. В поликлинике разместятся отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи; кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации. Ожидается, что медучреждение откроется в конце 2025 года.

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