Детскую поликлинику на 500 посещений в смену построят в Чехове в 2025 году

На протяжении многих лет жители Чехова наблюдали недостроенное аварийное здание детского соматического корпуса на улице Мира. Его возведение началось в 1984 году и продолжалось с перерывами. В разное время пытались завершить строительство и разрабатывались проекты его превращения в поликлинику, но все они сталкивались с препятствиями.

За годы заброшенности структура незавершенного здания опалубела и вышла из строя. В марте 2019 года было установлено, что дальнейшее использование этого здания невозможно, и его необходимо снести. Было принято решение построить на том же месте детскую поликлинику с возможностью обслуживания 500 пациентов в смену.

В настоящее время на стройплощадке ведутся работы по очистке грунта, его вывозу на свалку, укладке гравийных слоев, установке арматурных каркасов и изготовлению опалубки. В строительных работах участвует более 30 рабочих и три единицы техники. Готовность объекта составляет 1,7%. Строительство идет по плану.

В новом здании будут расположены педиатрическое отделение, кабинеты специалистов узких профилей, отделение неотложной помощи, вакцинации, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также помещения для здорового ребенка.

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