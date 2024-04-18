18 апреля 2024, 19:07

Детскую площадку в парке Киово отремонтировали в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В городском округе Лобня после актов вандализма была полностью восстановлена детская площадка в парке Киово. О разрушениях и последующем восстановлении рассказала глава муниципалитета Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Дирекция парков городского округа оперативно отреагировала на инцидент, произошедший на недавно отремонтированной детской площадке. Вандалы, несмотря на кажущуюся надежность конструкции из тяжелых бревен и прочных креплений, смогли повредить и демонтировать части оборудования.

«Надеюсь, тот, кто сломал детскую площадку, одумается и направит энергию в мирное русло», - поделилась глава Лобни Анна Кротова.

В этом году в парке Киово планируется установка двух новых павильонов: первый предложит посетителям теплые раздевалки, а второй станет зоной для проведения мастер-классов и других активностей, доступных круглый год.

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Лобня Парки
18 апреля 2024, 19:15
Акция «Библионочь» пройдет в Лобне 20 апреля
Unsplash
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В городском округе Лобня пройдет всероссийская акция «Библионочь», которая призвана объединить любителей чтения, культуры и творчества. Мероприятие запланировано на 20 апреля.

Организаторы подготовили насыщенную интеллектуально-развлекательную программу, предусматривающую мастер-классы и игры для участников всех возрастов. Особенным гостем вечера станет известный поэт и композитор Андрей Базовский.

Для создания уютной атмосферы гостям предложат чай и домашнюю выпечку.

Принять участив акции могут как взрослые, так и самые юные жители Лобни. Мероприятие состоится в Центральной библиотеке муниципалитета, расположенной по адресу: улица Чехова, 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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Лобня
18 апреля 2024, 19:01
Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Воскресенске
Unsplash
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В администрации городского округа Воскресенск 23 апреля состоится встреча по вопросам здравоохранения. На вопросы жителей ответят заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и начальник отдела социальных программ Светлана Кель. Начало встречи запланировано на 15:00.

Чтобы принять участие в мероприятии требуется предварительная запись. Сделать это можно по телефону 8-496-44-1-10-95. Встреча пройдет по адресу: площадь Ленина, дом 3, первый этаж, кабинет 16.

Задать вопросы на тему здравоохранения можно будет в разных точках области, включая приемную правительства в Красногорске на бульваре Строителей и в администрациях других городских округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Воскресенск
18 апреля 2024, 18:39
Проблему освещения решат в селе Карпово в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина пообещала в кратчайшие сроки решить вопрос с уличным освещением в селе Карпово. Местные жители о проблеме рассказали на выездной администрации.

Елена Овсянкина поручила заняться вопросом работникам муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение» и специалистам профильных служб.

«Примем меры для улучшения качества жизни нашего населения», - рассказала временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Выездная администрация прошла в среду, 17 апреля, в доме культуры деревни Степанщино. Жители смогли обсудить свои проблемы и предложения непосредственно с профильными специалистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск
18 апреля 2024, 18:17
Жителям Воскресенска напомнили об удобстве «Госуслуг»
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Сотрудники полиции по городскому округу Воскресенск организовали и провели на одной из центральных улиц округа информационную акцию под названием «Госуслуги — это просто!». Мероприятие было направлено на популяризацию онлайн-сервисов, предоставляемых министерством внутренних дел.

В ходе акции полицейские рассказали прохожим о ключевых преимуществах использования Единого портала государственных и муниципальных услуг. Жителям напомнили, что через интернет получить паспорта, водительские удостоверения и другие документы можно проще и быстрее Полицейские подчеркнули, что благодаря онлайн-сервисам горожане могут не только экономить свое время, избегая необходимости стоять в очередях, но и получать услуги в комфортной обстановке из любой точки, где есть доступ к сети.

Жителям также раздали памятки, содержащие исчерпывающую информацию о государственных услугах, предоставляемых по линии МВД.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Полиция Воскресенск Госуслуги

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