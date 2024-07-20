20 июля 2024, 15:48

Детскую площадку в Дубровицком лесу благоустроят в Подольске до конца лета

Медиасток.рф
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На детской площадке в лесопарке Дубровицкий лес в Подольске уже обустроили спортивную зону, павильоны и кафе. Весь процесс благоустройства завершат до конца августа.

Обновляемая детская площадка будет вписана в естественный ландшафт. Здесь есть мини-веревочный парк с разными уровнями сложности.

Площадку строят в ходе второго этапа благоустройства в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». На первом этапе здесь уже создали спортивную зону с лыжероллерной и лыжной трассами, пунктом проката, кафе, павильоном для спортивной школы по лыжным гонкам.

Также рабочие обустроили парковку с местами для маломобильных групп и туалетный комплекс.

«Строительство мы завершаем в этом году. В планах закончить работы до конца августа», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На втором этапе специалисты обустроят территорию для прогулок. Они уже проложили более двух километров дорожно-тропиночной сети, установили освещение, скамейки, урны, информационные стенды. Сейчас камеры видеонаблюдения подключают к системе «Безопасный регион».

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Подольск Благоустройство Дети
20 июля 2024, 13:28
Уборку и благоустройство территорий провели в 15 округах Подмосковья
Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводит регулярные проверки состояния дворовых, общественных и придомовых территорий. Также вместе с управляющими компаниями специалисты занимаются ремонтом подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов. В период с 15 по 19 июля работы по улучшению состояния территорий прошли в 15 городских округах.

В Красногорске коммунальные службы обновили входную группу многоквартирного дома № 23 на улице Карбышева. В Рузе завершили кровельный ремонт на доме № 23 в поселке Тучково, расположенном на улице Партизан. На территории городского округа Кашира специалисты учреждения «Благоустройство» убрали накопившиеся твердые коммунальные отходы возле дома № 1А, находящегося на Пушкинской улице.

В Волоколамске сотрудники учреждения «Центр Развития „Городское хозяйство“» завершили уборку контейнерных площадок. В Реутове отремонтировали доводчик входной двери многоквартирного дома № 40 на Юбилейном проспекте. В Балашихе обновили поврежденное асфальтовое покрытие рядом с домом № 55А на улице Лукино.

В Подольске провели кронирование деревьев возле дома № 4 в микрорайоне Климовск на улице Победы. В Королеве специалисты вывезли порубочные остатки в близи детской игровой площадки у дома № 32, находящегося в микрорайоне Болшево на улице Школьная.

Кроме того, различные работы прошли в Одинцове, Дзержинском, Электростали, Можайске, Щелково и Люберцах.

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Благоустройство Ремонтные работы
20 июля 2024, 00:01
Трехтысячный ребенок родился в перинатальном центре Балашихи с начала года
Московский областной перинатальный центр
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Ксения родилась с весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра. Девочка стала трехтысячным ребенком, который появился на свет в Московском областном перинатальном центре в Балашихе с начала 2024 года.

Исполняющая обязанности главного врача перинатального центра Людмила Седая поздравила родителей с появлением дочери. Она вручила им памятный подарок.

«Пусть Ксения растет и радует родителей каждый день и жизнь ее будет полна счастья и радости», - сказала Людмила Седая в телеграм-канале.

Московский областной перинатальный центр открылся в Балашихе 20 лет назад - в 2004 году. Здесь работают доктора и врачи высшей категории. Для рожениц созданы комфортные условия: организованы индивидуальные родильные залы. В центре применяются современные методы мониторинга состояния матери и новорожденного.

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Дети Роддома Балашиха
19 июля 2024, 23:45
Капремонт 2 музеев и 14 домов культуры проведут в Подмосковье в 2024 году
Медиасток.рф
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Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры продолжается в Подмосковье. В этом году работы стартовали в двух музеях и 14 домах культуры, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«На эти цели запланировано почти три миллиарда рублей», - указал Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт пройдет в ДК «Исток» в Серпухове, МУ «Дворец культуры „Мир“» в Лыткарине, МБУ «Культурный центр „Октябрь“» в Электростали, МБУК «Дворец культуры» в Ступине, МБУК Балашиха «КДЦ „Заря“» и других учреждениях.

Игорь Брынцалов отметил, что жители и гости Подмосковья могут найти всю информацию о работе домов культуры с помощью удобного онлайн-сервиса.

«Здесь можно записаться на занятия в кружки, посмотреть расписание различных мероприятий, концертов», - подытожил спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе в 2024 году.

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Музеи Мособлдума Ремонтные работы
19 июля 2024, 23:00
Выставку картин Елены Лазаренко «Благословенное лето» открыли в Мытищах
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Открытие выставки картин художницы Елены Лазаренко «Благословенное лето» состоялось в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах. Экспозиция представлена благодаря партийному проекту «Культура малой Родины».

Работы Елены Лазаренко передают атмосферу летнего времени, они наполнены теплотой и светом солнечных лучей. Мастер на своих полотнах передала гармонию природы и эмоции, которые испытывает человек, наслаждаясь летним днем. Каждая картина - как отдельный мир, где зритель может увидеть отражение своих чувств и ощущений, связанных с летом.

По словам члена местного политического совета партии «Единая Россия» Анастасии Мартыновой, проект «Культура малой Родины» помогает творческим людям проявиться и продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории.

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Выставки Мытищи Картины Художники «Единая Россия»

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