Детскую площадку в Дубровицком лесу благоустроят в Подольске до конца лета
На детской площадке в лесопарке Дубровицкий лес в Подольске уже обустроили спортивную зону, павильоны и кафе. Весь процесс благоустройства завершат до конца августа.
Обновляемая детская площадка будет вписана в естественный ландшафт. Здесь есть мини-веревочный парк с разными уровнями сложности.
Площадку строят в ходе второго этапа благоустройства в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». На первом этапе здесь уже создали спортивную зону с лыжероллерной и лыжной трассами, пунктом проката, кафе, павильоном для спортивной школы по лыжным гонкам.
Также рабочие обустроили парковку с местами для маломобильных групп и туалетный комплекс.
«Строительство мы завершаем в этом году. В планах закончить работы до конца августа», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
На втором этапе специалисты обустроят территорию для прогулок. Они уже проложили более двух километров дорожно-тропиночной сети, установили освещение, скамейки, урны, информационные стенды. Сейчас камеры видеонаблюдения подключают к системе «Безопасный регион».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».