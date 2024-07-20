Детскую площадку в Дубровицком лесу благоустроят в Подольске до конца лета

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Обновляемая детская площадка будет вписана в естественный ландшафт. Здесь есть мини-веревочный парк с разными уровнями сложности.

Площадку строят в ходе второго этапа благоустройства в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». На первом этапе здесь уже создали спортивную зону с лыжероллерной и лыжной трассами, пунктом проката, кафе, павильоном для спортивной школы по лыжным гонкам.

Также рабочие обустроили парковку с местами для маломобильных групп и туалетный комплекс.

«Строительство мы завершаем в этом году. В планах закончить работы до конца августа», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На втором этапе специалисты обустроят территорию для прогулок. Они уже проложили более двух километров дорожно-тропиночной сети, установили освещение, скамейки, урны, информационные стенды. Сейчас камеры видеонаблюдения подключают к системе «Безопасный регион».

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