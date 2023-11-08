Детскую площадку привели в порядок на улице 40 лет Октября в Лобне

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Сотрудники территориального отдела № 37 во время выездного обследования обнаружили выброшенный мусор на детской площадке, которая расположена вблизи домов № 8 и № 10 на улице 40 лет Октября.

«Представителям ответственной организации оперативно направили задачу в работу. В течение дня очистили урны, утилизировали бытовые отходы и мелкий мусор, приведя территорию в надлежащий вид», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Жителям напомнили, что выбрасывать мусор можно только на контейнерных площадках. При этом с правилами эксплуатации детских площадок можно ознакомиться на информационных стендах.

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