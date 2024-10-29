Детскую площадку обустроили на Молодежной улице в Химках

Читайте нас в:

Совсем скоро подышать свежим воздухом с ребенком жители смогут и вечером: специалисты обещают наладить на территории яркое освещение.

«Площадку мы ждали давно, и вот в этом году нам поставили новую. Мы очень рады, и деткам нравится. Единственное, что хотелось бы больше освещения», - поделилась химчанка Наталья Жучкова.

Современная площадка отвечает всем нормам безопасности: прорезиненное покрытие и специальные колпачки для болтов на элементах городка защищают от повреждений самых маленьких горожан.

«Тематику детской площадки выбрали сами жители. Новая игровая зона соответствует всем требованиям и нормам безопасности», - поделился муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».