Детскую площадку обновили в деревне Ратчино

Читайте нас в:

Прежде всего, внимание уделяется ремонту объектов, представляющих опасность травмирования для детей. Сотрудники также приводят в порядок всю территорию детской площадки. Постоянный уход за элементами площадки и очистка территории способствуют созданию безопасной и уютной зоны для досуга детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел» , участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работники «Благоустройства и озеленения» ежедневно наводят порядок на детских игровых площадках округа.

На детской игровой площадке в деревне Ратчино специалисты починили качели, убрали мусор и надписи с игровых элементов.