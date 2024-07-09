Детскую площадку обновили у дома № 153 на Можайском шоссе в Одинцове
Игровую площадку у многоквартирного дома № 153 на Можайском шоссе реконструировали. Рабочие установили новые горки, качели и карусели для детей.
Площадку уложили новым безопасным покрытием, а также обустроили новую песочницу. Все старые игровые элементы убрали.
Также в этом году в Одинцовском округе заменят еще 48 детских площадок. Четыре из них, которые находятся в Голицыно, Часцах, Звенигороде и Новом городке установили в этом году по губернаторской программе. Девять игровых комплексов открыли в прошлом году в Одинцовском округе.
Всего в этом году в Подмосковье модернизируют 697 детских игровых комплексов. Все площадки оборудуют резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами. освещением. На каждой из них будут работать камеры видеонаблюдения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.
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