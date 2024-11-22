22 ноября 2024, 13:53

Детскую команду по адаптивному хоккею создали в Красногорске

Unsplash
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Мастер-класс и турнир по слэдж-хоккею провели на ледовой арене имени Петрова. Участники команды «Зенит Красногорск» впервые сразились с соперниками и победили во всех матчах.

Команду по адаптивному хоккею для детей «Зенит Красногорск» создали при поддержке главы округа Дмитрия Волкова.

«Я смотрела сегодня тренировку перед началом турнира и, кроме слов восхищения и благодарности тем, как занимаются эти ребята, как поддерживают их родители, как поддерживают их тренеры, - слов можно не находить», - поделилась первый заместитель главы администрации в Красногорске Наталья Тимошина.

После мастер-класса провели турнир, в котором приняли участие дети от семи до 16 лет. Три команды «Крылья Советов», «Реванш» и «Зенит Красногорск» вышли на лед. В адаптивном или следж-хоккее спортсмены перемещаются на специальных санях - это единственное отличие от классической игры с шайбой.

«Слэдж-хоккей - это от английского „сани“. В принципе, тот же хоккей, только он не вертикальный, а горизонтальный», - уточнил главный тренер сборной по адаптивному хоккею «Крылья Советов» из Москвы Константин Бабин.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья слэдж-хоккей - это новое возможности и окно в большой спорт. Впереди - перспективы, встречи с соперниками из разных уголков страны, поездки, впечатления и интересные знакомства.

«Сегодня на арене имени Петрова проходит турнир, который служит началом создания новой команды „Зенит Красногорск“, о которой мы заявляли полгода назад. В рамках этого турнира объявлен сбор на поддержание работы команды для участия детей „Зенит Красногорск“ в турнирах, которые проходят в других городах», - рассказала руководитель проекта по развитию адаптивного хоккея в Красногорске Вера Иванова.

Для команды «Зенит Красногорск» состоявшийся турнир стал дебютным. Ребята победили во всех матчах. В конце участников наградили памятными подарками.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Хоккей
22 ноября 2024, 13:51
Еще две незаконные торговые точки снесли в Красногорске
Unsplash
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В Красногорске продолжается снос незаконно построенных торговых объектов. Недавно ликвидировали овощную лавку в Павшинской Пойме и магазин в Опалихе.

Администрация Красногорска предупредила владельцев овощной лавки в Павшинской Пойме и поручила ликвидировать здание. Эту же просьбу адресовали собственникам магазина в Опалихе. Строения снесли.

Такую работу специалисты проводят для того, чтобы сохранить опрятный облик городских улиц.

«Приоритетной задачей администрации является приведение объектов в нормативное состояние, а также в правовое русло. В тех же случаях, когда объекты по различным причинам невозможно привести в соответствие, они подлежат демонтажу в установленном порядке», - уточнила заместитель начальника отдела потребительского рынка администрации в Красногорске Нелли Мамедова.

Более 40 незаконных объектов уже снесли в Красногорске за 2024 год. Обнаружить строения помогают не только рейды отдела потребительского рынка округа, но и обращения граждан. Вышеперечисленные две точки ликвидировали как раз таким образом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
22 ноября 2024, 13:44
Более 7 млрд рублей выплатили семьям с новорожденными в Подмосковье с января
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Особое внимание поддержке семей уделяют в Год семьи. В Московской области разработан широкий спектр мер социальной помощи для родителей с детьми.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что в регионе насчитывается 1,2 миллиона семей, в которых воспитываются более 1,7 миллиона детей. Она подчеркнула, что власти сосредоточили усилия на поддержке семей с детьми, предлагая льготы на каждом значимом этапе жизни ребенка с момента его рождения. С начала года на разные программы помощи при рождении детей уже выделили свыше семи миллиардов рублей.

Министерство социального развития региона уточнило, что среди наиболее популярных мер поддержки выделяются выплаты на приобретение товаров и средств ухода за новорожденными, ежемесячные денежные выплаты за полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Для получения более подробной информации обо всех доступных мерах поддержки можно посетить региональный портал госуслуг в разделе «Поддержка семей с детьми».

Льготы Дети Семья Женщины
22 ноября 2024, 13:05
Доступ к притоку реки Истры восстановили при участии Минэкологии
Минэкологии МО
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Компания «Новые горизонты» восстановила свободный проход к притоку реки Истры для жителей деревни Веледниково. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Сотрудники межрайоной природоохранной прокуратуры по жалобе жителей выехали в деревню Веледниково. Оказалось, что компания «Новые горизонты» строит гидротехническое сооружение и возвела вокруг участка сплошной металлический забор. Это ограничило свободный проход к воде для жителей и гостей деревни, что нарушает требования водоохранного законодательства.

В итоге ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности, а забор демонтировали. Сейчас жители могут беспрепятственно проходить к ручью.

Истра
22 ноября 2024, 13:01
Еще 8 школ паллиативной помощи заработают в Подмосковье до конца года
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Координационный центр паллиативной помощи Московской области организует бесплатные занятия для родственников и соцработников, где их обучают уходу за паллиативными пациентами. В области уже работают 30 таких школ, включая филиалы в Клину, Химках, Красногорске, Солнечногорске, и других городах, до конца года откроется еще восемь.

«Сейчас в регионе работают 30 школ паллиативного пациента и до конца года откроются еще 8 - в Раменской, Серпуховской, Чеховской и других больницах. Также для повышения качества и доступности паллиативной помощи в регионе работают портал и горячая линия», - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График и темы занятий доступны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Вопросы по помощи паллиативным пациентам можно задать круглосуточно по телефону 8 (498) 683-83-83.

Истра

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