Детскую и взрослую поликлиники построят в ЖК «Аникеевский» в Красногорске

Как рассказала в Минжилполитики Подмосковья, детская поликлиника будет рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая - на 70. Их возведут за счет внебюджетных средств. Общая площадь медучреждений составит около трех тысяч квадратных метров.

В поликлиниках будут работать кабинеты для врачебного приема и функциональной диагностики, а также процедурные и другие помещения.

Первый этап строительства жилого комплекса включит в себя 10 корпусов. Там будут работать поликлиники, магазины, детский сад на 315 мест и другие объекты. Дома планируют сдать во втором квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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