Детское телевидение Красноармейска представит новый проект на фестивале «Волга-Юнпресс»

Руководитель школы Наталья Башилова рассказала о том, как участники стремятся повторить успех 2023 года, и поделилась историей об их талантливом ученике Никите, который выиграл прошлогодний конкурс патриотической песни.

«Но мало кто знает, что свой конкурсный клип Никита сделал за очень короткое время, буквально на коленке», - рассказала Наталья Башилова.

Преподаватель имеет богатый опыт работы на телевидении с 1990 по 2016 год. Сейчас она делится им с учениками. Ее выпускники обучаются в специализированных вузах и уже работают на федеральных каналах и в сфере медиаиндустрии.

«Я и видео снимаю, и монтирую. Но больше всего нравится работать со светом. Вот это лампы для фотосъемки, а это для видео. Их используем только в студии», - поделился самый старший участник детского ТВ по имени Денис.

Всего в школе детского ТВ занимаются две группы по 14 и 16 человек. Ребята всегда с неохотой расходятся после занятий.

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