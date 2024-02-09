Детское отделение поликлиники № 2 откроют в ЖК «Пехра» в Балашихе весной

«В 2023 году в жилом комплексе „Пехра“ мы открыли новую взрослую поликлинику, которая уже активно принимает пациентов. Кроме того, здесь продолжается строительство большой школы на 1500 мест. Еще одним важным социальным объектом, который откроется здесь в 2024 году, станет детское отделение поликлиники № 2», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

По его словам, все строительные работы уже завершены. В отделение закуплено необходимое оборудование и мебель. Осталось получить лицензию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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Новое отделение станет структурным подразделением поликлиники № 2. Здесь будет два кабинета педиатра, отдельный фильтр-бокс и прививочный кабинет. Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену.