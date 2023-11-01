Детско-юношеский центр «Галактика» в Мытищах реконструируют к концу года

Новые очистные сооружения запустят на улице генерала Вотинцева в Кубинке-10

Одинцовский округ постепенно принимает военные городки на свой баланс и помогает решать жителям актуальные вопросы. Так, в городке Кубинка-10 вскоре запустят новые очистные сооружения, а также внесут дома в программу капитального ремонта.

Решение острых вопросов по благоустройству военных городков в Кубинке обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Основные трудности связаны с тем, что еще не все имущество находится на балансе округа. Процесс передачи жилых домов и инфраструктуры в муниципальную собственность продолжается.

«Обычно запаздывает земля, но и здесь у нас есть определенные прорывы. Мы многое уже оформили. Как только это происходит, то мы уже можем планировать бюджет округа и Московской области на развитие инфраструктуры», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Особое внимание на совещании уделили благоустройству Кубинки-10. На территории городка должны запустить новые очистные сооружения, которые уже построили, но пока не передали на баланс муниципалитета. Также в ближайшее время составят список домов, которые войдут в областную программу капитального ремонта.

Помимо этого, обсудили ремонт дома культуры на улице генерала Вотинцева, снос ветхих строений, содержание дорог и обустройство уличного освещения. Глава округа отметил, что переданные Министерством обороны объекты поэтапно включат в региональную программу «Светлый город».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности в случаях утечки газа в жилых домах.

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