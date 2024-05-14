Детский уролог Виталий Прокопьев начал работу в МОЦОМД
Детский уролог-андролог с 30-м стажем работы Виталий Прокопьев приступил к работе в детском консультативно-диагностическом центре МОЦОМД. Врач занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний органов мочеполовой системы с рождения ребенка до достижения им восемнадцати лет.
«Родителям важно помнить, что практически все детские урологические заболевания, диагностированные своевременно, эффективно лечатся консервативным или хирургическим путем. Поэтому, если вы подозреваете, что у вашего крохи есть проблемы с мочевыделительной системой, не медлите с визитом к специалисту», - рассказал Прокопьев.
Попасть на прием к профильному специалисту можно совершенно бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача.
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