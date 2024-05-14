Детский уролог Виталий Прокопьев начал работу в МОЦОМД

«Родителям важно помнить, что практически все детские урологические заболевания, диагностированные своевременно, эффективно лечатся консервативным или хирургическим путем. Поэтому, если вы подозреваете, что у вашего крохи есть проблемы с мочевыделительной системой, не медлите с визитом к специалисту», - рассказал Прокопьев.

Попасть на прием к профильному специалисту можно совершенно бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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