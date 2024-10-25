25 октября 2024, 15:11

Детский творческий конкурс на знание сказок прошел в Лобне

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В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня состоялся увлекательный конкурс «Василиса Прекрасная», в котором приняли участие двенадцать юных жительниц города. Они соревновались за звание Василисы Премудрой, проявляя свои знания сказок, остроумие, эрудицию и хозяйственность.

Конкурсантки также представили жюри костюмы в русском народном стиле, демонстрируя творческий подход и внимание к деталям. Особенностью конкурса стало участие групп поддержки, которые активно болели за своих фавориток, что также учитывалось при подведении итогов.

По результатам двухчасового состязания первое место завоевала Василиса Родыгина, второе место досталось Злате Родыгиной, а третье место разделили София Вапилина и Виктория Чистова.

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечивал ансамбль народной песни «Калинка» под руководством Маргариты Котовой, создавая атмосферу праздника и поддерживая участников на протяжении всего конкурса.

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Лобня конкурсы
25 октября 2024, 16:26
Ветерану в Шатуре бесплатно заменили газовую плиту
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Специалисты газовой службы бесплатно обновили газовую плиту ветерану Великой Отечественной войны из Шатуры. Прошлой прибор был неисправен.

Неполадки с газовой плитой обнаружили во время очередной проверки внутриквартирного газового оборудования. Специалисты осмотрели технику и отметили, что она неисправна и использовать ее нельзя.

Сам житель квартиры, ветеран Великой Отечественной войны, Василий Болдырихин рассказал, что пользовался только двумя горелками из четырех. Поэтому руководство газовой компании решило подарить пенсионеру современную плиту.

Новый бытовой прибор оснащен электроподжигом и газоконтролем. Если произойдет утечка, огонь потухнет сам, подача газа прекратится. Рабочие объяснили Василию Ивановичу, как пользоваться плитой, и рассказали, куда обращаться, если сработает газконтроль.

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Ветераны Газ Шатура Великая Отечественная война
25 октября 2024, 16:12
Депутаты передали игрушки и игры детям в больнице Подольска
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В гости к пациентам соматического отделения Подольской больницы пришли местные депутаты. Они подарили ребятам игрушки и настольные игры.

В мероприятии поучаствовали председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин и руководитель фракции ВПП «Единая Россия» Любовь Ушанева.

В учреждении для детей создали «Добрую комнату». Она появилась здесь в рамках партийного проекта. Депутаты передали ребятам игрушки и настольные игры.

«Пожелали всем скорейшего выздоровления, хорошей учебы и бодрости духа. Продолжим и дальше свое шефство над „Доброй комнатой“», - сказал Алексей Никулин.

Отметим, что в Подольскую детскую больницу входят детские поликлиники и стационар с современным диагностическим оборудованием. За год в стационарных отделениях учреждения лечатся до шести тысяч детей.

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Дети Больницы Депутаты
25 октября 2024, 15:44
Совет депутатов в Пушкино провел совещание по тарифам ЖКУ
Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
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Очередное, 55-е заседание совета депутатов состоялось в городском округе. На нем народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов.

Депутаты обсудили меры социальной поддержки для сотрудников управления министерства внутренних дел России «Пушкинское», имущественные и земельные вопросы. Также рассмотрели состав постоянных комиссий совета.

Сразу после основного заседания началось другое, внеочередное совещание. Оно было посвящено установлению предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги.

Глава городского округа Максим Красноцветов объяснил, что у получающих тепло от котельных предприятия «Газпром теплоэнерго Московской области» абонентов с 2025 года возможно отклонение на 0,3% индекса роста совокупного размера платы за коммунальные услуги от установленного по региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Пушкино
25 октября 2024, 15:43
Имя поэтессы Инны Гофф присвоили центральной библиотеке Воскресенска
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На основании постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева центральной библиотеке в Воскресенске официально присвоено имя известной поэтессы и прозаика Инны Гофф. Торжественное мероприятие собрало истинных почитателей ее творчества, местных жителей и культурных деятелей.

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова Виктор Лысенков. Почетные гости отметили значимость этого события для культурной жизни округа и подчеркнули, что произведения Инны Гофф продолжают вдохновлять новые поколения читателей.

Особым гостем мероприятия стала дочь писательницы, Галина Ваншенкина, которая поделилась теплыми воспоминаниями о своей матери и отметила важность сохранения ее наследия. В рамках вечера была организована выставка редких фотографий из личного архива Инны Гофф, предоставленных Галиной.

Присвоение имени Инны Гофф Центральной библиотеке стало важным шагом в сохранении культурного кода региона и привлечении внимания к творчеству талантливой поэтессы и писательницы. Это событие укрепит позиции библиотеки как культурного центра округа и станет стимулом для дальнейшего развития литературных традиций в регионе.

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Воскресенск

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