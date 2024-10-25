Детский творческий конкурс на знание сказок прошел в Лобне

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Конкурсантки также представили жюри костюмы в русском народном стиле, демонстрируя творческий подход и внимание к деталям. Особенностью конкурса стало участие групп поддержки, которые активно болели за своих фавориток, что также учитывалось при подведении итогов.

По результатам двухчасового состязания первое место завоевала Василиса Родыгина, второе место досталось Злате Родыгиной, а третье место разделили София Вапилина и Виктория Чистова.

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечивал ансамбль народной песни «Калинка» под руководством Маргариты Котовой, создавая атмосферу праздника и поддерживая участников на протяжении всего конкурса.

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