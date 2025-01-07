Детский технопарк в Балашихе отметит юбилей 5 лет в этом году

На занятиях юные ученые осваивают механику, физику, математическое моделирование, окружающий мир, транспортную инфраструктуру, машинное обучение, а также работают над реальными проектами на современном оборудовании. Особенно популярны среди воспитанников «Кванториума» такие программы, как IT, хайтек и компьютерная грамотность.

По словам главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, юные ученые регулярно принимают участие в различных региональных и всероссийских конкурсах.

«В Балашихе в 2020 году начал работать „Кванториум“. Здесь дети занимаются робототехникой, программированием, научно-исследовательской деятельностью. Среди проектов подопечных „Кванториума“ - исследование антибактериальных свойств хвойных растений, после которого ребята изготовили антибактериальные чехлы для мобильных телефонов», - рассказал он.

Напомним, что этот центр дополнительного образования работает в Балашихе по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Андрея Белого, дом № 6А. Более подробную информацию о нем можно найти по ссылке.