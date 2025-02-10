10 февраля 2025, 17:18

Детский технопарк «Кванториум» в Балашихе отметил 5-летие

пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Праздник в стиле «Гарри Поттера» собрал почетных гостей в детском технопарке «Кванториум». Среди них были начальник управления по образованию администрации Балашихи Александра Зубова, заместитель председателя Совета депутатов Александр Евсюткин, депутат горсовета Александр Денежкин, а также бывшие выпускники и ученики технопарка.

Для гостей организовали увлекательную экскурсию по четырем направлениям квантов. Так, в первом из них, наноквантуме, участников ждал захватывающий световое шоу с катушкой Тесла, а также демонстрация того, как «вау-эффекты» могут обогатить изучение наук.

Во втором квантуме, биоквантуме, были представлены биоинженерные технологии и уникальное устройство «Плодовое пианино». Гости получили возможность бросить «кубики пожеланий» со светоэффектом в воду, добавляя элемент игры в процесс.

Третий квантум, промробоквантум, позволил участникам управлять роботами и LEGO-моделями, а также познакомиться с концепцией беспилотного транспорта.

В IT-квантуме продемонстрировали проекты виртуальной реальности, которые вызвали живой интерес у зрителей.

«В этом году наше учреждение вошло в сотню лучших кванториумов страны благодаря поддержке большой группы социальных партнеров. Это дает возможность каждому ребёнку раскрыть свои таланты в выбранном направлении», - отметила начальник управления по образованию администрации городского округа Балашиха Александра Зубова.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» создан в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех для каждого ребенка». Он расположен на улице Андрея Белого, 6а, в микрорайоне Железнодорожный и предлагает занятия для около 2,4 тысячи детей в возрасте от пяти до 18 лет по 20 направлениям, включая математику, технический английский язык, квантошахматы, схемотехнику и 3D-моделирование.

Торжественная часть мероприятия завершилась вручением почетных грамот педагогам.

Школьники Балашиха
10 февраля 2025, 18:29
Фундамент для нового кафе подготовили в парке «Дубрава» в Подольске
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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в парке «Дубрава» активно продолжаются работы по благоустройству в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». На расчищенной территории уже подготовили фундамент для строительства нового кафе, тематических зон и аттракционов.

В рамках благоустройства в парке полностью обновят дорожно-тропиночную сеть, реабилитируют пруд и проведут оздоровление лесного пространства. Территорию расчистят от мелколесья и ветровальных деревьев, чтобы дать больше света и воздуха молодым саженцам. Для обеспечения безопасности в парке установят современную систему видеонаблюдения.

«Несмотря на зиму, продолжаем работы в одном из любимейших мест отдыха жителей. Уже освободили территорию от старых элементов, лавочек, игровых площадок, подготовили фундамент для возведения кафе и новых тематических зон, аттракционов. Сейчас модернизируем электрические сети и технические сооружения», - сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Согласно концепции проекта, парк «Дубрава» станет еще более комфортным и привлекательным для жителей и гостей города благодаря новым современным объектам и благоустроенным зонам отдыха.

Подольск Благоустройство Парки
10 февраля 2025, 18:26
Более 8 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Красногорске
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Камеры мониторят ситуацию в реальном времени, что способствует быстрому реагированию правоохранительных органов на различные происшествия и предотвращение правонарушений. Это направлено на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка на территории округа.

Несмотря на наличие данного оборудования, некоторые граждане продолжают игнорировать правила, касающиеся размещения объявлений, листовок и графических изображений. Эти действия зачастую осуществляются без предварительного согласования с органами местного самоуправления, что является нарушением.

Согласно статье 6.5 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, размещение информации в неустановленных для этого местах является нарушением.

Для граждан размер штрафа может достигать 2,5 тысячи рублей. Должностные лица, допустившие подобные нарушения, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей, а юридические лица рискуют получить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Штрафы Красногорск Благоустройство Правила
10 февраля 2025, 18:07
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
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В школе имени Наседкина на улице Вокзальной в Красногорске, продолжается капитальный ремонт. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов провел инспекцию хода ремонтных работ.

На данный момент готовность объекта составляет 25%. Как сообщил Богдан Андриянов, школе, построенной в 1982 году, давно требовался капитальный ремонт.

В нем задействовано 35 человек. Ремонт ведется в плановом режиме. На текущем этапе проводятся работы по оштукатуриванию стен и прокладыванию инженерных систем.

После завершения ремонта обновленное здание школы сможет встретить своих учеников и преподавателей в современных просторных аудиториях, которые будут оборудованы всем необходимым для занятий, включая музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование.

Красногорск Дети Школы Строительство Музыка
10 февраля 2025, 17:49
Экскурсию на выставку старинных прялок провели для детей в Электроуглях
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В краеведческом зале культурно-досугового центра «Квант» в Электроуглях прошла увлекательная экскурсия для дошкольников из Центра образования № 33. Ребята побывали на выставке старинных прялок под названием «Три девицы под окном пряли поздно вечерком».

Дети с интересом погрузились в атмосферу прошлого, узнав, как жили наши предки: вели натуральное хозяйство, сами строили дома, пекли хлеб и создавали одежду своими руками. Маленькие гости не только полюбовались расписными прялками и попробовали подержать в руках веретено, но и открыли для себя множество интересных фактов о жизни в старину.

На первый взгляд, прялка - это всего лишь простое приспособление для создания нити. Однако, если присмотреться внимательнее, за ее кажущейся простотой скрывается целый мир символов и образов. Форма прялки, узоры и резьба на ней содержат зашифрованные представления о мире, которые были важны для крестьянской культуры. Прялка не только служила инструментом труда, но и являлась настоящим произведением искусства, символом семейного уюта и оберегом, связанным с важными традициями и обрядами.

Кроме того, под руководством воспитателей ребята сыграли на деревянных ложках, создав весёлый ансамбль ложкарей. Это стало ярким моментом экскурсии, который подарил детям радость и позволил почувствовать себя частью богатой культурной истории.

Подобные мероприятия помогают детям не только весело провести время, но и узнать больше о культуре своего края. Они учат уважать наследие предков, ценить традиции и понимать важность сохранения знаний для будущих поколений.

Экскурсии Школьники Богородский

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