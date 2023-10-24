Детский театральный проект «Мюзикл вместе» завершится спектаклем о бременских музыкантах в Коломне
Четыре месяца участники детского проекта «Мюзикл вместе» посещали мастер-классы по актерскому мастерству и вокалу от ведущих педагогов. Итогом совместной работы станут премьерные показы спектакля по мотивам сказки братьев Гримм в Коломне.
Проект «Мюзикл вместе» проходил при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. 5 и 6 ноября на большой театральной сцене ДК «Тепловозостроитель» в Коломне ребята покажут, чему научились за четыре месяца работы с наставниками.
Зрителям представят мюзикл с любимыми персонажами из мультфильма про бременских музыкантов с песнями Гладкова. Несмотря на современный подход к содержанию и тексту, основная идея этой истории осталась неизменной - настоящие друзья всегда придут на помощь, а истинная дружба заключается в умении мириться и прощать. Подробности и билеты - на сайте www.centr-darovanie.ru.
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