Детский театр балета представит сказку «Девочка со спичками» в Коломне 12 января

Почти месяц прошел с того момента, как журналист и житель Королева Дмитрий Маслак на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о необходимости строительства третьего въезда в наукоград для ликвидации пробок, в которых часами стоят местные. Как в городе хотят решить проблему — выяснила ведущая 360.ru Елена Кононова.

Каждый житель наукограда понимает, что ситуация с пробками так дальше оставаться не может.

«Вот возвращаешься с работы, бывает, часа в три заканчиваю. Часа в три - уже гарантированная пробка. То есть проблема стоит, желательно, чтобы ее решили», - заявил житель Данила Логинов.

Горожане верят в решение проблемы.

«Президент сказал - сделает дорогу. Но не в ущерб, конечно, „Лосиному острову“», - отметила Лидия Евсеева.

С того момента, как Маслак поднял тему строительства новой дороги, прошел почти месяц. Журналист пообщался с соседями по городу и сделал вывод: автомобилисты и пешеходы наукограда за то, чтобы построить новый въезд максимально быстро. А все возникающие вопросы решаемы - главное, чтобы жители Подмосковья были готовы к конструктивному диалогу.

Новой дороге - быть Место встречи многих жителей Королева в вечернее время - пробка на въезде в наукоград. Пропускная способность на улице Пионерской давно себя исчерпала, особенно напряженная обстановка складывается в час пик.

«Дорогу нам!» - требуют местные из своих авто.

Житель Александр рассказал, как каждый день добирается из Мытищ по 50 минут.

«Это вообще полный ужас. Сколько лет ездим, и каждый раз стоять уже невозможно», - возмутился он.

В пробках стоят не только владельцы личных авто - тяжело проехать пассажирскому транспорту и машинам экстренных служб. Но водители следят за новостями и знают: новой дороге - быть. О бутылочном горлышке на въезде в наукоград главе государства рассказал журналист Маслак. Просьбу о третьем въезде услышали, а горожане стали узнавать Дмитрия на улицах.

«Месяц практически уже прошел. Конечно, появилась городская узнаваемость, слава. Люди, конечно, узнают, в магазинах, говорят „спасибо“», - рассказал журналист.

Трассу возведут без нарушений эконорм Но есть и те, кто опасается строительства новой дороги. Согласно разработанному проекту, трасса пройдет через часть территории национального парка «Лосиный остров».

«В лесу сам езжу на велосипеде, не особенно там хочется по трассам разъезжать», - заявил житель Николай.

Дорога на территории «Лосиного острова» существовала в советское время. В правительстве Подмосковья понимают все ответственность, и единственный вариант - возвести трассу деликатно, без нарушений экологических норм. Это возможно: Минприроды России и надзорные органы уже ознакомились с проектом.

Дмитрий Маслак в свою очередь подчеркнул, что для него важно довести дело до конца.