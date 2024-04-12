Детский спектакль о роли человека в обществе пройдет в Щелкове 14 апреля

Постановка призывает зрителей задуматься о роли каждого человека в обществе. При этом спектакль учит тому, что необходимо отстаивать свободу, безопасность и справедливость.

Напомним, что в постоянном репертуаре театра можно увидеть большой выбор спектаклей разных жанров для разных возрастных категорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

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