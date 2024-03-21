Детский сад «Василек» в Одинцове капитально отремонтируют к концу апреля

Как рассказал Вячеслав Бабюк, руководитель строительного объекта ООО «Гарант-Строй», сдача объекта планируется в конце апреля.

«У нас осталось только завершить работы по благоустройству, это асфальтовое покрытие второго слоя дорог, установить малые формы. Внутренняя отделка детского сада в полном объеме готова, проведем видеонаблюдение и все будет готово», - рассказал Вячеслав Бабюк.

Детский сад рассчитан на 11 групп, каждая оборудована кухней. В отделке использованы материалы отечественного производства, стены выкрашены в пастельные оттенки. Для отделки фасадов использовали керамогранит, устойчивый к перепадам температур.

«Мы полностью заменили фасад, кровлю. Старая крыша пропускала тепло, были большие теплопотери, теперь этого нет, и в детском саду очень тепло. Заменили отопление, инженерные сети, снесли перегородки и заменили на новые, где это было необходимо», - пояснил Вячеслав Бабюк.

Детский сад «Василек» примет своих воспитанников уже в этом году.

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