Детский сад в ЖК «Замитино» в Красногорске откроется к 1 сентября

Детский сад расположится на первом этаже жилого дома в комплексе «Замитино». Готовность объекта - почти 100%.

«Спасибо жителям за объективное мнение и диалог, который налажен по всем направлениям развития. Со своей стороны обязательно учтем предложения, касающиеся и благоустройства, и организации безопасности дорожного движения», - сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Уже готовы групповые помещения, спальни, пищеблок, комнаты для игр, физкультуры и музыкальных занятий, благоустроена игровая территория, расставляют оборудование.

Всего к 1 сентября в Красногорске будут построены несколько детских садов: учреждение на 350 мест в жилом комплексе «Город в лесу», «Пятницкие кварталы» на 310 мест, «Восемь кленов» на 135 мест, «Ильинойс» на 250 мест, «Спутник» на 155 мест, а также детские сады в составе комплекса «Красногорский» на 150 мест, образовательный комплекс в Павшинской пойме на 200 мест и учреждение «Лесная Отрада» на 180 мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».