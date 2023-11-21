21 ноября 2023, 14:07

Детский сад в ЖК «Театральный парк» в Королеве построят в 2024 году

ГК Гранель
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Детские сад построят в жилом комплексе «Театральный парк» в Королеве. Его планируют открыть в первом полугодии 2024 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, детский сад будет рассчитан на 107 мест. Сейчас строители приступили к возведению второго этажа.

«Застройщик выполнил устройство стен подвала, а также вертикальных конструкций и плит перекрытия первого этажа. Устройство вертикальной гидроизоляции подземной части готово на 80%», - рассказали в ведомстве.

Общая площадь здания превысит 1,9 тысячи квадратных метров. Там обустроят групповые, кружковые, залы для занятий пищеблок и другие помещения.

Всего в жилом комплексе 37 четырехэтажных домов на 3,7 тысячи квартир. На территории ЖК работают гимназия и дошкольное учреждение, а также кафе, магазины, салоны красоты и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Королев
21 ноября 2023, 15:07
Количество стихийных свалок в Подмосковье уменьшилось в 4 раза с 2020 года
Фото Минэкологии МО
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Несанкционированных свалок мусора в Подмосковье становится меньше с каждым годом. Об этом говорят последние данные по ликвидации навалов в 2023 году.

«В этом году выявили 1253 новые свалки. С учетом прошлогодних навалов, в концу декабря останется 41 объект. Видно, что происходит системное снижение образования свалок. В 2023 году их появилось почти в четыре раза меньше по сравнению с 2020-м», - рассказал министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

В 2020 году насчитали 4534 свалки, в 2022-м - 1939, а в нынешнем - 1267. Снизилось и число жалоб - с 28,6 тысячи в 2020-м до 15,7 тысячи в 2023-м.

По словам министра, Дмитровскому, Егорьевскому и Мытищинскому округам осталось расчистить по четыре свалки до конца года. В других муниципалитетах работы больше.

Минэкологии продолжит работать над уменьшением количества свалок в Подмосковье.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
21 ноября 2023, 14:27
Обновление подземного перехода на железнодорожной станции началось в Реутове
Телеканал «360»
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Специалисты начали работы по обновлению подземного перехода на железнодорожной станции «Реутов» МЦД-4. Их планируют завершить через две недели. Затем работники приступят к устранению замечаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов провел совещание с представителями ОАО «РЖД», посвященное обсуждению рабочих моментов содержания и обслуживания подземного перехода на станции «Реутов» МЦД-4.

Он проинспектировал объект и подчеркнул, что сейчас на станции ведутся работы по укреплению стен конструкции и отсечения поступлений воды. Это позволит бороться с подтоплениями.

«В ближайшее время, в течение двух недель они закончат эти работы», - подчеркнул Станислав Каторов.

После обновления перехода работники приступят к устранению мелких замечаний. В этот перечень входят наладка слаботочных систем, устранение проблем с подтоплениями, а также очистка дренажных канав и замена плиточных покрытий.

«В настоящее время задача администрации, чтобы переход функционировал», - подытожил глава Реутова.

Отметим, что переход будет оснащен лифтами. По предварительной оценке, к Новому году подъемники уже будут работать.

Реутов
21 ноября 2023, 14:07
Подмосковных самозанятых пригласили на форум о развитии бизнеса
Мининвест МО
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Форум «Мой бизнес. Начни сегодня и преуспей завтра» пройдет для самозанятых Подмосковья 29 ноября. Участникам расскажут о преимуществах работы в таком статусе и перспективных направлениях бизнеса.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на форуме расскажут об особенностях ведения бизнеса, развитии личного бренда, а также антикризисном маркетинге и многом другом. Спикерами станут основатель и президент сети имидж‑лабораторий «Персона» Игорь Стоянов, эксперт по лидерству и личной эффективности Владислава Друтько, руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Владислав Прохоров и другие.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
21 ноября 2023, 13:41
Свыше 3 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Минтранс Подмосковья
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Свыше 3,3 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю. Работы провели на муниципальной и региональной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах ликвидировали свыше 1,4 тысячи ям. Из них 199 - в Коломне, 155 - в Люберцах, 140 - в Серпухове, 118 - в Ленинском округе и 105 - в Электростали.

На региональной сети отремонтировали около 1,9 тысячи ям. Из них 984 - в Истре, 706 - в Егорьевске, 383 - в Домодедове и 344 - в Волоколамске.

За состоянием дорог в Подмосковье следят круглый год, по необходимости проводят ремонт покрытия. Все работы контролируют при помощи цифровой систему СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы

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