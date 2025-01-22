Детский сад в ЖК «Новая Рига» в Красногорске поставили на кадастр

Учреждение будет рассчитано на 10 групп детей. Площадь здания составила 3,4 тысячи квадратных метров. В нем обустроили групповые ячейки, спальни и игровые зоны, пищеблок, кружковые, залы для занятий физкультурой и музыкой. На территории установили детские площадки и спортивные зоны.

Здание уже поставили на кадастровый учет. Сделать это оперативно удалось благодаря совместной работе регионального Минжилполитики и Росреестра.

Первый в ЖК детский сад открыли в феврале 2023 года. Там также работает школа на 1150 мест. Сейчас на территории комплекса возводят поликлинику на 150 посещений в смену.

Всего в «Новой Риге» построили восемь жилых домов на 5,3 тысячи квартир. На первых этажах разместили магазины, кафе, парикмахерскую и другие коммерческие организации.