Детский сад в ЖК «Центр-2» в Балашихе откроют к сентябрю

Подмосковные предприниматели стали участниками бизнес-миссии в Казахстане. Это стало возможным при поддержке фонда ВЭД, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Всего в бизнес-миссии принимают участие 45 компаний-закупщиков из Казахстана и восемь экспортеров из Московской области. Так, участниками стали компания «Эбису» из королева, производитель изоляционных полимерных композиций «Туропласт» из Подольска, производитель воздухоохладителей «Терма» из Фрязина и другие.

В рамках мероприятия для предпринимателей организуют встречи с потенциальными покупателями российской продукции для проведения переговоров. Ознакомиться с полной программой для экспортеров можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

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