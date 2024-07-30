30 июля 2024, 18:43

Детский сад в поселке Пролетарском отремонтируют к сентябрю

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Капитальный ремонт детского сада «Радуга» продолжается в поселке Пролетарском под Серпуховом. Работы завершат к 1 сентября.

Сейчас на объекте трудятся 56 человек. Они приводят в порядок территорию сада, устанавливают бордюры и обустраивают дорогу, красят стены, монтируют фасад и отопительную систему. В кабинетах уже сделаны подвесные потолки, ведется установка светильников и сантехники. Во время ремонта в детском саду построили 10 пожарных лестниц и пандусы по программе «Доступная среда». Общая готовность объекта достигла 68%.

«Преображение детского сада стало возможным благодаря президентскому проекту „Образование“. Завершить его планируют к осени - уже 1 сентября ребята пойдут в обновленный садик», - рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Серпухов Детские сады
30 июля 2024, 19:00
Звонари Серпухова отмечены дипломами на фестивале колокольных звонов
Серпуховское благочиние
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Звонари Серпухова Ольга Малахова и Михаил Якунин отмечены дипломами на пятом фестивале колокольных звонов «Колокола — свидетели времен». Конкурс прошел в Чехове.

В Чехове состоялся 15 международный военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях». В его рамках прошло мероприятие «Колокола - свидетели времен», посвященное героям, которые погибли на поле брани у села Молоди.

Среди участников была Ольга Малахова - звонарь Богоявленского храма в городском округе Серпухов. Ее наградили дипломом за умение. Несмотря на то, что звонницы в храме нет, это не мешает ей владеть искусством.

Представителю Ильинского храма Серпуховского благочиния Михаилу Якунину вручили диплом за творческие успехи. Напомним, телеканал ОТВ-Серпухов снял про него фильм. Раньше Михаил работал пожарным, но потом решил посвятить себя православию и послушанию звонаря.

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Православие Серпухов
30 июля 2024, 19:00
Подмосковье победило на Спартакиаде учащихся по легкой атлетике
Фото всероссийской Федерации легкой атлетики
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Сборная Московской области по легкой атлетике заняла первое место на XII всероссийской летней Спартакиаде учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.

В копилке сборной 18 медалей: семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. В заключительный день соревнований атлеты из Подмосковья установили рекорд России в смешанной эстафете 4×400 метров среди спортсменов до 18 лет. Алексей Кравчук, Елена Акимова, Павел Вихор и Александра Морозова финишировали за три минуты и 28,95 секунды.

Алена Бутенко стала лучшей в метании молота, Данила Пискарев - в метании копья, Татьяна Юсова - в прыжках в длину, а Алиса Махмутова - в метании диска. Помимо этого, Елене Акимовой не оказалось равных в беге на 800 метров, а Анастасии Шкуриной - в беге на три тысячи метров.

Серебряные медали получили Алиса Махмутова за толкание ядра, Павел Вихор за бег на 400 метров, Алексей Кравчук за бег на 200 метров, а также Анастасия Шкурина и Никита Шишимров за бег на 1,5 тысячи метров. Николай Андрюхин занял третье место в метании молота, Никита Шишимров - в беге на 800 метров, Влада Саула - в барьерном беге на 400 метров, Александра Морозова - в беге на 400 метров, Алексей Турапин - в беге на три тысячи метров и Алексей Кравчук - в беге на 100 метров.

Напомним, соревнования проходили с 25 по 29 июля в Краснодаре в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
30 июля 2024, 18:51
Скейт-площадку торжественно откроют 1 сентября в Серпухове
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В Комсомольском парке в Серпухове продолжается строительство скейт-площадки и памп-трека. Объект планируют торжественно открыть 1 сентября.

Подрядчик готовит фундамент для бетонирования. Седьмого августа он приступит к укладке асфальта. В проекте также предусмотрена установка ограждения на пуле и плазе. Площадь скейт-парка - около 800 метров, а памп-трека - более 500 квадратных метров. Все работы идут по графику.

Пространство для экстремальных видов в Серпухове создано для того, чтобы повысить уровень катания. Рейлы, боксы, пул и разгонная плаза в этом помогут.

Работы на второй площадке также близятся к завершению. Уже готово основание под памп-трек. Помимо строительства самого пространства, подрядчик благоустроит территорию спортивного комплекса: высадит малые архитектурные формы, поставит скамейки, урны, велопарковки и информационные стенды.

«Это будет самый современный и функциональный скейт-парк в муниципалитете, где дети смогут развивать свои спортивные навыки и проводить свободное время с пользой. Новый объект станет местом отдыха для молодежи и подарит им массу позитивных эмоций», - отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

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Серпухов Работа Парки
30 июля 2024, 18:42
Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский фестиваль «Яблоко от яблони»
Unsplash
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Ежегодный Всероссийский фестиваль «Яблоко от яблони» пройдет 19 августа. Мероприятие проведут в рамках социально-экологического проекта «Связь поколений».

Для гостей фестиваля «Яблоко от Яблони» проведут тематические, патриотические, творческие, спортивные и кулинарные мероприятия.

Напомним, в 2023 году к проекту «Связь поколений» присоединилось свыше 260 организаций из 63 регионов России. В рамках проекта проводятся такие мероприятия, как акция «Сад Связь поколений» и фестиваль «Яблоко от Яблони». Мероприятия поддерживают министерства, региональные власти, ветеранские организации, а также учреждения культуры и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Фестивали

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