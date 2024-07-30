Детский сад в поселке Пролетарском отремонтируют к сентябрю

Сборная Московской области по легкой атлетике заняла первое место на XII всероссийской летней Спартакиаде учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.

В копилке сборной 18 медалей: семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. В заключительный день соревнований атлеты из Подмосковья установили рекорд России в смешанной эстафете 4×400 метров среди спортсменов до 18 лет. Алексей Кравчук, Елена Акимова, Павел Вихор и Александра Морозова финишировали за три минуты и 28,95 секунды.

Алена Бутенко стала лучшей в метании молота, Данила Пискарев - в метании копья, Татьяна Юсова - в прыжках в длину, а Алиса Махмутова - в метании диска. Помимо этого, Елене Акимовой не оказалось равных в беге на 800 метров, а Анастасии Шкуриной - в беге на три тысячи метров.

Серебряные медали получили Алиса Махмутова за толкание ядра, Павел Вихор за бег на 400 метров, Алексей Кравчук за бег на 200 метров, а также Анастасия Шкурина и Никита Шишимров за бег на 1,5 тысячи метров. Николай Андрюхин занял третье место в метании молота, Никита Шишимров - в беге на 800 метров, Влада Саула - в барьерном беге на 400 метров, Александра Морозова - в беге на 400 метров, Алексей Турапин - в беге на три тысячи метров и Алексей Кравчук - в беге на 100 метров.

Напомним, соревнования проходили с 25 по 29 июля в Краснодаре в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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