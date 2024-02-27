Детский сад в поселке Глебовском капитально отремонтируют к сентябрю

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Строители уже демонтировали стены и стяжку и двери, санузлы и электронику. Сейчас готовят стены к штукатурке. Капитальный ремонт предполагает замену всех коммуникаций. Также обновят мебель и технику, изменится и планировка здания.

«Этот детский сад посещал 171 воспитанник: 110 сейчас находятся в дошкольном учреждении № 3 и 61 - в детском саду № 32. Капремонт должен завершиться до конца лета. Мы планируем, что 1 сентября дети придут в обновленное светлое и красивое здание детского сада», - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Глебовской школы Юлия Кондакова.

Отметим, что из трех дошкольных учреждений в поселке детский сад № 46 самый крупный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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