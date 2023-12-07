Детский сад в поселке Андреевка достроят летом 2024 года
Научно-производственное объединение «Стеклопластик» строит новый детский сад в поселке Андреевка под Солнечногорском. Учреждение на 170 мест введут в эксплуатацию в конце августа 2024 года.
Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка, завершаются фасадные работы, идет монтаж инженерных систем.
«Когда-то „Стеклопластик“ выстроил целый микрорайон для своих сотрудников, и сейчас его деятельность - яркий и редкий пример социальной ответственности бизнеса. Строительство детского сада снимет дефицит мест в учреждениях дошкольного образования не только для детей, чьи родители работают на „Стеклопластике“, но и закроют эту проблему для всей Андреевки», - сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
После окончания строительства детский сад планируют передать в муниципальную собственность.
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