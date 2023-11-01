Детский сад в подмосковном ЖК «Город „В лесу“» достроят этой осенью
Новый детский сад заработает в жилом комплексе «Город „В лесу“» в Красногорске в ноябре. В него смогут пойти 350 воспитанников.
Как рассказали в Минжилполитики, здание рассчитано на 15 групп, в том числе две ясельные. Сейчас строители вышли на финальную стадию работ и проводят благоустройство территории.
В ЖК «Город „В лесу“» активно развивается инфраструктура. Там уже работает детский сад «Светлые горы», открытие второго запланировано на ноябрь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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