Детский сад в подмосковном ЖК «Эко Видное 2.0» построят в 2024 году
Детский сад в жилом комплексе «Эко Видное 2.0» вблизи корпуса «Саврасов» построят в четвертом квартале 2024 года. В нем смогут заниматься 310 человек. Готовность работ превысила 40%.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, учреждение построит компания MR Group, после чего его передадут в собственность округа.
«В этом году наша компания вошла в тройку столичных девелоперов, которые при проектировании предусматривают образовательные учреждения. В восьми наших жилых комплексах с начала года уже открыты или строятся собственные детские сады, школы и центры дополнительного образования», - сказала генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.
На территории жилого комплекса уже работает детский сад на 200 мест, а также магазины, фитнес-центры, аптеки кофейни и салоны красоты.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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