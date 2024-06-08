Детский сад в микрорайоне Юбилейный в Талдомском округе откроют в сентябре

Образцовый оркестр русских народных инструментов «Московия» выступит с концертной программой на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Выступление состоится 15 июня в 18:30 в 75 павильоне.

Художественный руководитель и дирижер оркестра «Московия» Антон Седов отметил, что ни один другой детский коллектив еще не имел чести выступать на этой сцене с полноценной программой. Это поистине высокая честь - представить свою музыку перед широкой аудиторией на главной площадке страны.

Отметим, что музыканты представят зрителям выставки программу под названием «О России с любовью», а концерт на продлится более полутора часов. Участие примут 32 юных музыканта. Всего исполнят 18 произведений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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