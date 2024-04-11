Детский сад в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске откроют к 1 сентября

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в трехэтажном здании обустроят групповые ячейки с игровыми, спальнями, залами для занятий спортом и музыкой, а такще пищеблок и другие помещения. Там смогут заниматься 13 групп детей от 1,5 до семи лет.

«На объекте задействовано 45 рабочих и три единицы техники. Завершается сборка модульных конструкций здания, ведутся отделочные работы, монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления. Строительная готовность - более 45%», - сообщили в ведомстве.

На территории учреждения установят игровые и спортивные площадки, теневые навесы, беседки и многое другое. Там проведут озеленение и благоустройство.

«Новое образовательное учреждение обеспечит доступность и высокое качество дошкольного образования, позволит открыть группы для детей раннего возраста», - добавили в министерстве.

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