Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске достроят к сентябрю

По региональной госпрограмме за счет бюджетных средств.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в учреждении будут заниматься дети от 1,5 до семи лет. В трехэтажном здании обустроят 13 групповых со спальнями, общими комнатами, раздевалками и буфетом. Кроме того, в детском саду будут работать физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и медблок, залы для творческих занятий и другие помещения.

«На объекте задействованы 35 рабочих, пять единиц техники. Ведется сборка модульных конструкций на уровне второго этажа, монтаж плиты перекрытия, продолжается устройство инженерных сетей», - рассказали в ведомстве.

На территории сада установят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха и прогулок.

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