Детский сад в деревне Васильевское отремонтируют в 2025 году
Детский сад в деревне Васильевское включили в президентскую программу капитального ремонта. Объект планируют открыть в 2025 году, когда учреждению исполнится 55 лет.
Детский сад построили в 1970 году. На данный момент идет конкурс, по итогам которого определится подрядчик.
В перечне работ - ремонт кровли, замена инженерных коммуникаций и окон, внутренняя отделка помещений, новая мебель и оборудование.
Сейчас детский сад посещают 89 воспитанников из Васильевского и близлежащих населенных пунктов.
«В настоящее время тщательно прорабатываем варианты распределения ребят в другие учреждения. Планируемый срок завершения работ - четвертый квартал следующего года», - отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».