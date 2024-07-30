Детский сад в Богородском округе построят до конца года
Строительство детского сада продолжается в Богородском округе. Стройнадзор Московской области проверил готовность объекта. Ожидается, что его достроят уже в 2024 году.
Согласно проекту, детский сад будет рассчитан на 170 малышей. Для ребят оборудуют девять групповых, две из которых - ясельные. Помимо этого, в каждой группе предусмотрены раздевалки, детская игровая и обеденная зоны, а также спальни и туалетные комнаты.
На данный момент строительную готовность детского сада оценивают в 90%. На объекте завершаются отделочные работы и монтаж внутренних сетей.
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