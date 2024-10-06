Детский сад «Улыбка» в Балашихе открыли после капитального ремонта

В рамках президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений был полностью реконструирован 4-й корпус детского сада. Обновлены фасад, инженерные коммуникации, кровля, установлено современное оборудование на спортивной и игровых площадках, в группах заменена мебель и оснащение.

«Работы велись качественно и в срок. Сюда уже ходят около 200 детей. Для них работают учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель и воспитатели. Отзывы самые положительные - воспитатели не узнали свой садик после ремонта, стало намного светлее и уютнее», - отметил Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт четвертого корпуса детского сада № 26 начался в конце января 2024 года. Работы проводились за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

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