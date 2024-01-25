Детский сад «Улыбка» в Балашихе капитально отремонтируют в 2024 году

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Строители уже приступили к демонтажу внутренних конструкций здания. В учреждении обновят кровлю, фасад, инженерные системы, вентиляцию и пожарную сигнализацию. Также в здании установят новые окна, двери и сантехническое оборудование. Отремонтируют внутренние помещения и входные группы, заменят мебель и оборудование.

Работы проведут по президентской программе. Обновленный детский сад «Улыбка» планируют открыть к началу следующего учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проведенном в 2023 году капитальном ремонте больниц. Новый облик получили более 160 учреждений.

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