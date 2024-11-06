Детский сад «Ромашка» отремонтируют в Ивантеевке в 2025 году

Двухэтажное здание детского сада № 5 «Ромашка» на Задорожной улице построено в Ивантеевке еще в 1962 году. Его площадь составляет 923 квадратных метра. Информация о проведении конкурса появилась в единой информационной системе в сфере закупок.

Капитальный ремонт будет производиться в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансироваться работы будут из бюджета Подмосковья, их окончание запланировано в 2025 году.

Родителей воспитанников детского сада очень обрадовала новость о предстоящем ремонте. Они надеются, что в дошкольном учреждении будут созданы все условия для развития, обучения и игр.

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