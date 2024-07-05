05 июля 2024, 18:53

Детский сад «Радуга» в Химках откроют после реконструкции в 2024 году

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Реконструкция детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте в Химках подходит к концу. Обновленное дошкольное учреждение откроют в этом году.

План работ обсудили на общегородском совещании с участием представителей администрации муниципалитета. О ходе ремонта рассказала первый заместитель главы Химок Кристина Мадатова.

«Мы завершаем ремонт. У нас остается монтаж инженерных систем - отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция. С фасадной частью тоже заканчиваем работы. Это один из знаковых объектов, который мы откроем в этом году», - рассказала она.

Капитальный ремонт детского сада начался в прошлом году. После обновления в учреждении появятся кабинеты для развивающих занятий, спальни, игровые зоны для детей разных возрастов, медицинский пункт, а также музыкальные и спортивные залы. На прилегающей территории возведут игровые площадки, зону с навесом для хранения колясок и санок. Ежедневно на объекте работают свыше 50 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Детские сады Ремонтные работы
05 июля 2024, 19:41
Специалисты «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
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Сотрудники «Мособлэнерго» с 15:00 3 июля переведены в режим повышенной готовности. Соответствующее решение было принято из-за резкого ухудшения погодных условий в Московской области.

При введении режима повышенной готовности на дежурство привлекаются 349 бригад, состоящих из 1,4 тысячи работников и 567 единиц специальной техники. Кроме того, в режиме готовности находятся 89 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 25 МВт.

Представители «Мособлэнерго» призывают сообщать о случаях нарушения подачи электроэнергии по телефону горячей линии: 8 (495) 99-500-99.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество
05 июля 2024, 19:34
Скверы, парки и детские площадки благоустроили в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В городском округе Лобня облагораживают скверы и парки, приводят в порядок детские площадки. Работы провели во дворах, скверах и городских парках.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова подвела итоги благоустройства. Так, на этой неделе парк «Река времени» приводят в соответствие с санитарными нормами, в парке Киово и лесопарке косят траву, а в сквере микрорайона Депо проводят обрезку деревьев.

Также красят и ремонтируют игровые зоны на улицах Западная, Первомайская в микрорайоне Луговая, Текстильная, Туголукова и в парке «Река времени». Резиновое покрытие меняют на детских и спортивных площадках на Букинском шоссе, улице Чехова и 40 лет Октября, а также около детской поликлиники на улице Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ремонтные работы Парки
05 июля 2024, 19:23
Перебои при подаче воды в ЖК «Новогорск-Парк» в Химках устранят в июле
Администрация Химки г.о.
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Строительство водорегулирующего узла в жилом комплексе «Новогорск-Парк» завершено на 80%. Запустить его на полную мощность планируют к концу июля. Это поможет решить проблему с подачей воды.

Жители жилого комплекса «Новогорск-Парк» в Химках обратились в администрацию с просьбой решить вопрос перебоев с подачей воды в вечернее время. Неполадки были вызваны ошибкой застройщика при возведении домов. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин распорядился построить водорегулирующий узел, чтобы обеспечить стабильный напор.

«Сейчас вода есть даже на верхних этажах. Теперь мы получаем воду в достаточном количестве. Благодарю администрацию, сотрудников профильных служб и депутатский корпус за проявленное внимание к потребностям жителей и быстрое решение ситуации», - отметила жительница жилого комплекса «Новогорск-Парк» Людмила Басина.

Напомним, что сотрудники «Химводостока» регулярно контролируют состояние ливневых насосных станций. Сообщить о подтоплении дорог или подъезда можно по телефону: 7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Строительство
05 июля 2024, 19:21
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла вечером 5 июля
ЦБДД
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Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области оценили пробки на дорогах региона в пять баллов вечером 5 июля. Они также рассказали, где фиксируются наибольшие скопления автомобилей.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает автолюбителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Кроме того, особую осторожность следует проявить при проезде через населенные пункты, сбавив скорость перед пешеходными переходами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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