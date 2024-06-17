Детский сад «Радуга» в Химках капитально отремонтируют в 2024 году

Капитальный ремонт детского сада «Радуга» стартовал в прошлом году. Рабочие устанавливают системы отопления, оборудуют канализацию и сети электроснабжения. Также ведутся кровельные работы и штукатурка стен. Территорию детского сада начали благоустраивать. Всего на объекте задействованы свыше 50 человек.

«Детский сад был открыт более 50 лет назад и нуждался в модернизации. Старое двухэтажное здание снесли, а на его месте фактически возводим новый детский сад. Это позволило увеличить площадь практически в два раза - до 4,8 тысяч квадратных метров», - рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Детский сад сможет принять 320 воспитанников. Внутри организуют кабинеты для развивающих игр, спальни, зоны отдыха, медицинский кабинет и музыкальные и спортивные секции. Территорию благоустроят: поставят современные детские площадки и навес для хранения инвентаря.

Напомним, что в Химках также ведутся ремонтные работы в дошкольном отделении лицея № 7 на улице Ватутина. Специалисты обновят полы, стены, отопительные системы.

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