Детский сад построят в ЖК «Театральный парк» в Королеве
Жилой комплекс «Театральный парк» построят в Королеве. К концу этого года там заработает детский сад на 107 мест.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, работы ведет ГК «Гранель». В корпусе 26 уже завершили разработку котлована, обустроили подбетонное основание и монолитные конструкции, установили фундаментную плиту, стены и перекрытия подвала.
«Ведутся работы по устройству парапета и вентшахт на кровле, завершается монтаж межкомнатных перегородок первого, второго и третьего этажей. Выполнена прокладка магистралей отопления, холодного и горячего водоснабжения, ливневой и бытовой канализации в подвальной части здания», - рассказали в ведомстве.
В детском саду также завершили остекление, а монтаж кровли вышел на финальную стадию. В учреждении будут заниматься 107 ребят.
Жилой комплекс находится в семи километрах от МКАД. Там уже построили 37 четырехэтажных домов на 3,7 тысячи квартир, гимназию на 660 мест и детский сад на 80 воспитанников.
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