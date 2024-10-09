Детский сад построят в ЖК «Новая Рига» в Красногорске

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас застройщик продолжают кладку стен, остекление, обустройство коммуникаций и другие работы.

Детский сад будет рассчитан на 10 групп. В здании площадью 3,3 тысячи квадратных метров создадут игровые зоны, спальни, пищеблок, кружковые, музыкальный и спортивный залы и другие помещения.

На территории проведут благоустройство и озеленение.

Первый детский сад в ЖК «Новая Рига» открыли в феврале 2023 года. В июне того же года там заработала школа.

Сейчас в жилом комплексе работают семь корпусов на 4,5 тысячи квартир, еще два находятся в стадии строительства. На территории работают кафе, магазины, аптека, а также возводится поликлиника для детей и взрослых.

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