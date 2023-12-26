26 декабря 2023, 10:20

Детский сад построят в ЖК «Мытищи Парк» в Подмосковье

Группа "Самолет"
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Детский сад на 450 мест построят в жилом комплексе «Мытищи парк» в Подмосковье. Его возведет группа «Самолет» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковье, трехэтажный детский сад появится на Силикатной улице. Там создадут 54 рабочих места.

Площадь здания составит 5,8 тысячи квадратных метров. Там смогут заниматься 18 групп по 25 детей. Для них обустроят комнаты со спальнями, игровыми, раздевалками, туалетами и буфетами. Два помещения отведут для кружковых занятий, а на первом этаже построят зал для проведения праздников и занятий музыкой.

В детском саду запланировали сделать просторный светлый вестибюль с высокими потолками и витражным остеклением. У входа разместят велопарковку и место для хранения колясок.

На территории детского сада обустроят место для игр и отдыха. Там будут песочницы, беседки, меловые доски, лабиринты, гимнастический комплекс и многое другое.

Всего на территории ЖК планируют построить три детских сада, две школы и поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ступино возглавило рейтинг городских округов по итогам 2023 года. Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки.

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Мытищи Детские сады
26 декабря 2023, 11:16
Роспотребнадзор Подмосковья выявил в продаже молоко от производителя с фальшивым адресом
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Молочные продукты, произведенные предприятием, которое не существует по указанному на этикетке адресу, обнаружили в магазинах Подмосковья. Роспотребнадзор направил информацию в полицию и налоговую инспекцию.

Компания «Филиал №2 Будо-Кошелевского комбината» пишет на этикетке, что находится по адресу: Московская область, город Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 59. Эти же данные указаны в товарно-сопроводительных документах. На самом деле, никакого комбината по этому адресу нет. Это значит, что продукция изготовлена в неизвестном месте неизвестными лицами и маркируется с использованием недостоверных сведений. Такие продукты могут быть опасными.

Информацию о находке передали в администрацию Подольска, налоговую инспекцию и полицию для проверки и поиска нарушителей.

Роспотребнадзор по Московской области просит жителей быть бдительными и не покупать молочные продукты сомнительного происхождения. Нужно внимательно изучать информацию о производителе на упаковке товара.

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Подольск Роспотребнадзор Полиция Продукты
26 декабря 2023, 10:49
Новую льготную программу ипотеки запустили для 4 категорий специалистов в Подмосковье
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Министерство жилищной политики Московской области и ДОМ.РФ запустили льготную программу «Бюджетная ипотека». Ее участниками могут статить: медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты. Максимальный размер кредита составит 15 миллионов рублей.

«По программе участники от правительства региона получат субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья и снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь срок кредита», - заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По условиям программы, чтобы претендовать на финансовую поддержку, специалисты должны заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет. Если у участника программы уже есть собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 квадратных метров на одного члена семьи.

«Сейчас мы запустили „Бюджетную ипотеку“ - инструмент, который даст возможность семьям улучшить свои жилищные условия, в разы сократив размер переплаты за ипотечный кредит», - отметил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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Ипотека
26 декабря 2023, 10:46
Проект подмосковного лесничего получил спецприз Росприроднадзора
Комитет лесного хозяйства МО
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Видеопроект подмосковного лесничего получил специальный приз Росприроднадзора в рамках премии «Экология — дело каждого». Она посвящена интересным, нестандартным и креативным идеям и инициативам, связанным с сохранением окружающей среды.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, проект «Лесовик-затейник» придумали ведущий инженер «Мособллес» Владимир Захаров и его друг Сергей Шавлак из Бахчисарая. Его идея заключается в том, что лес - это интересно.

«В небольших видеороликах, размещаемых на всероссийском интернет-портале Forest.RU, мы знакомим зрителей с фактами из жизни леса, вместе совершаем небольшие открытия. Неожиданно в социальных сетях проекта стало формироваться сообщество неравнодушных к природе людей, и это нас вдохновляет на продолжение и развитие», - рассказал Владимир Захаров.

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Природа Экология
26 декабря 2023, 10:27
Произведения из балета «Щелкунчик» исполнят на органе и волынке в Подольске
Культурно-просветительский центр "Дубровицы"
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Органный концерт для детей под названием «Сказка о твердом орехе с волынкой, флейтой, кларнетом, саксофоном и органом» пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы» 5 января. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучит музыка из балета Чайковского «Щелкунчик». Жемчужиной концерта станет уникальный орган, изготовленный в Германии по французской технологии 19 века. Таких органов в России всего два, второй находится в Большом зале Московской консерватории.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе культурно-просветительского цента «Дубровицы». Посетить мероприятие можно и по «Пушкинской карте». Начало в 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дети Концерты

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