Детский сад построят в ЖК «Мытищи Парк» в Подмосковье

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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковье, трехэтажный детский сад появится на Силикатной улице. Там создадут 54 рабочих места.

Площадь здания составит 5,8 тысячи квадратных метров. Там смогут заниматься 18 групп по 25 детей. Для них обустроят комнаты со спальнями, игровыми, раздевалками, туалетами и буфетами. Два помещения отведут для кружковых занятий, а на первом этаже построят зал для проведения праздников и занятий музыкой.

В детском саду запланировали сделать просторный светлый вестибюль с высокими потолками и витражным остеклением. У входа разместят велопарковку и место для хранения колясок.

На территории детского сада обустроят место для игр и отдыха. Там будут песочницы, беседки, меловые доски, лабиринты, гимнастический комплекс и многое другое.

Всего на территории ЖК планируют построить три детских сада, две школы и поликлинику.

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