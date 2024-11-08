Детский сад построят в рабочем поселке Томилино к 2028 году

«По проекту детский сад общей площадью более семи тысяч квадратных метров рассчитан на 420 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 17 групп детей, а также порядка 80 человек персонала», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание выполнят в современном минималистичном стиле с облицовкой бетонной плиткой под кирпич. Палитра представлена оттенками серого и бежевого. Выразительность придадут декоративные ажурные орнаменты, выполненные художественной кладкой. На фасадах без окон сделают рельефные аппликации из кирпича.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.