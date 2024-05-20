Детский сад построят в поселке Томилино в 2027 году

Читайте нас в:

«По проекту новый детский сад общей площадью более семи тысяч квадратных метров рассчитан на 420 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 17 групп детей, а также порядка 80 человек персонала», - отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание будет выполнено в минималистичном стиле. Области глухих торцевых фасадов дополнят декоративные «аппликации» из 3D-кладки. Внутри объекта для каждой группы предусмотрены игровые, раздевальные, буфетные и туалетные комнаты. Также запланированы залы для занятий физкультурой и музыкой, а также многофункциональные кружковые помещения.

На прилегающей территории обустроят игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и теневые навесы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».