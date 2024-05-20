Детский сад построят в поселке Томилино в 2027 году
Новая школа появится в поселке Томилино вблизи Рязанского шоссе в 2027 году. Мособлархитектура одобрила облик будущего здания дошкольной образовательной организации.
«По проекту новый детский сад общей площадью более семи тысяч квадратных метров рассчитан на 420 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 17 групп детей, а также порядка 80 человек персонала», - отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Здание будет выполнено в минималистичном стиле. Области глухих торцевых фасадов дополнят декоративные «аппликации» из 3D-кладки. Внутри объекта для каждой группы предусмотрены игровые, раздевальные, буфетные и туалетные комнаты. Также запланированы залы для занятий физкультурой и музыкой, а также многофункциональные кружковые помещения.
На прилегающей территории обустроят игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и теневые навесы.
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