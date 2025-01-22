Детский сад построят в поселке Путилково под Красногорском

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Детский сад вблизи Сходненской улицы сможет принять 250 воспитанников от двух до семи лет. Площадь здания составит 3,7 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят групповые ячейки с буфетами, спальнями, раздевалками и санузлами. Для ребят будут работать физкультурный и музыкальный залы, медкабинет, пищеблок и другие помещения.

Здание оформят в бежевых тонах со светло-серыми алюминиевыми панелями. В оформлении также используют желтые элементы.

«В основе пластического решения трехэтажного здания детского сада - прямоугольный объем. Цветовая композиция подчеркнуто сдержанная, нейтральная, становится удачным фоном для яркого оттенка желтого, почти золотого. Так ранним утром солнечные лучи пронизывают серое, еще не проснувшееся небо. Ритм окон поддержан рисунком в виде горизонтальных полос, создаваемых чередованием бежевого и графитового оттенка плитки», - отметила главный архитектор области Александра Кузьмина.

Входы в здание будут на уровне тротуара и без ступеней, обеспечивая безбарьерную среду.

На территории высадят деревья и кустарники, проложат прогулочные дорожки, установят игровые и спортивные площадки, а также зону для хранения колясок и велопарковку.

Строительство планируют начать во втором квартале этого года.