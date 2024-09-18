Детский сад построят в микрорайоне Щелково-7 к 2025 году
Детский сад на 240 мест построят вблизи улицы Неделина в микрорайоне Щелково-7. Завершить работы планируют в 2025 году.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, подрядчик приступил к обустройству котлована.
Детский сад будет рассчитан на 12 групп. В здании обустроят колясочную, помещения охраны, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы, а также другие помещения. Общая площадь учреждения составит 3,4 тысячи квадратных метров.
На территории разместят игровые и физкультурные площадки, проведут озеленение и благоустройство.
Работы проведут за счет бюджетных средств.
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