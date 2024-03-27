Детский сад построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к 1 сентября

Как рассказали в администрации округа, учреждение строят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сейчас на объекте завершают возведение третьего этажа.

«На новом соцобъекте подрядчик применяет модульную технологию - она уже показала свою эффективность, по ней же в кратчайшие сроки построена новая подстанция скорой помощи в микрорайоне Выстрел. Новый детский садик откроем 1 сентября 2024 года. Но важно, что уже сейчас набираем коллектив и подбираем грамотного руководителя», - сказал глава округа Константин Михальков.

В здании обустроят 13 групп, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и другие помещения. На территории разместят площадки с теневыми навесами и игровые комплексы.

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