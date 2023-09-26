Детский сад построят в микрорайоне Авиаторов в Балашихе к 2025 году

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«По проекту новый детский сад рассчитан на 255 воспитанников и расположится в новом жилом квартале микрорайона Авиаторов, который реализуется в рамках программы комплексного развития территории», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В детском саду предусмотрены групповые и кружковые помещения, физкультурный и музыкальный залы, методические и медицинский кабинеты, пищеблок, а также двусветный вестибюль.

«Детский сад выполнен в современном стиле с использованием клинкера под кирпич, керамической плитки и декоративной штукатурки. Применение различных материалов на фасаде помогает избежать монотонности, что особенно важно для детского учреждения», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Рядом со зданием появятся 11 игровых площадок с теневыми навесами и зоны для занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о переходе всех детских садов на стандарт «Предшкола». По его словам, важно не только открывать новые образовательные учреждения, но и подготавливать детей от трех до семи лет к предстоящему обучению.

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